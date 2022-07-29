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Карандин об 11 судьях-новичках в КХЛ: «Парада ошибок трудно будет избежать. С опасением жду чемпионата»

Юрий Карандин высказался о том, что КХЛ планирует привлечь 11 российских арбитров-новичков. «Это большой риск! В любом деле нужна своя политика, нельзя шарахаться из крайности в крайность.

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