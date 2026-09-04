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Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"

Советник Путина отказался считать Украину недружественной страной из-за "фашиста с гранатой"

Наличие радикальных элементов во главе Украины не делает саму страну недружественной для России, заявил советник президента РФ Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам Восточного экономического форума .

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