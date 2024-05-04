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Закон и Порядок

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Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ

Критический момент. В Киеве раскрыли, сколько солдат осталось у ВСУ

ВСУ на спокойных участках фронта укомплектованы примерно на 70%, а на направлениях наступления российских войск — приблизительно на 40%, заявил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

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