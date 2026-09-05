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Царьград

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Москва мобилизуется для Победы: Тысячи людей выйдут на улицы. Русские идут

Москва мобилизуется для Победы: Тысячи людей выйдут на улицы. Русские идут

Победа рождается не только на поле битвы. Да и поле битвы бывает простирается и в сердцах, и в умах. Князь Дмитрий успел за свою жизнь сделать главное – и многое сегодня не вписывается в героический образ.

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