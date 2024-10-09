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Мурат Кумпилов: Адыгея станет драйвером развития России!

Мурат Кумпилов: Адыгея станет драйвером развития России!

Кумпилов подчеркнул значимость новой Стратегии для достижения ключевых национальных целей, обозначенных президентом Владимиром Путиным, особенно в части улучшения условий жизни как в городах, так и в сельской местности.

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