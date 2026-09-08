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Уиткофф и Кушнер шепнули Зеленскому, что пора «готовиться к земле» – инструктор ВСУ

Уиткофф и Кушнер шепнули Зеленскому, что пора «готовиться к земле» – инструктор ВСУ

После встречи с американскими челноками в Киеве Зеленский выступил в таком позитивном настрое, что стало очевидно – война продолжится и зимой.

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