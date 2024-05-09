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Не только о футболе

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«Реал» в финале ЛЧ после безумного камбэка, «Факел» оштрафован за «Зенит» – позор российского футбола», заявление «Рубина» о шутке Безрукова, Вирер продолжит карьеру до ОИ-2026 и другие новости

«Реал» в финале ЛЧ после безумного камбэка, «Факел» оштрафован за «Зенит» – позор российского футбола», заявление «Рубина» о шутке Безрукова, Вирер продолжит карьеру до ОИ-2026 и другие новости

1. «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов после уже привычного камбэка: Хоселу забил на 88-й и 91-й минутах! В матче было полно ярких моментов: сначала судья Марчиняк отменил гол Начо при счете 0:1 из-за толчка Киммиху в лицо, затем Хоселу забил первый гол после ошибки Нойера, а в самом конце арбитры не засчитали гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда.

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КУАТ
Рабинер про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно я тоже это скажу? За извинения и штраф «Факела». За травлю Безрукова. Вы же на всю страну это подтвердили»
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13 час.
Максим Комаров
Ну скандировали что-то там болельщики Факела, ну и? Миша Кержаков время подзатянул, ребятам не понравилось, бывает. Безруков? Пошутил неудачно - на статью УК. Никто не обратил внимание, что его Рубин наказал? Не дожидаясь наказания от лиги. А почему? А просто все - страхуются на случай возбуждения УД. А Зенит никакого Безрукова не «травил», да и как бы это выглядело? Когда Лена Мисько со товарищи скандирует: Хоп, давай давай! Дзюбу науй посылай!», - она его травит (Дзюбу)? Нет конечно. Просто, неумная дама
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6 час.
Максим Комаров
Ну и я предложу вам лучшую (на мой взгляд) песню про ветеранов Великой Войны. Не думал, что за такое могут привлечь, действую открыто и считаю противодействие маразмом. Встречаем, Сема Слепаков - Пал Егорыч!
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3 час.

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