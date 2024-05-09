«Реал» в финале ЛЧ после безумного камбэка, «Факел» оштрафован за «Зенит» – позор российского футбола», заявление «Рубина» о шутке Безрукова, Вирер продолжит карьеру до ОИ-2026 и другие новости

Рабинер про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно я тоже это скажу? За извинения и штраф «Факела». За травлю Безрукова. Вы же на всю страну это подтвердили»

Максим Комаров

Ну скандировали что-то там болельщики Факела, ну и? Миша Кержаков время подзатянул, ребятам не понравилось, бывает. Безруков? Пошутил неудачно - на статью УК. Никто не обратил внимание, что его Рубин наказал? Не дожидаясь наказания от лиги. А почему? А просто все - страхуются на случай возбуждения УД. А Зенит никакого Безрукова не «травил», да и как бы это выглядело? Когда Лена Мисько со товарищи скандирует: Хоп, давай давай! Дзюбу науй посылай!», - она его травит (Дзюбу)? Нет конечно. Просто, неумная дама