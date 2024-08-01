Генсек кабмина Японии замялся из-за вопроса о посещении могил предков на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не смог сразу ответить на вопрос журналистов о том, как власти относятся к идее возобновить посещение могил предков бывшими жителями Курильских островов.
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