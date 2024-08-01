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Генсек кабмина Японии замялся из-за вопроса о посещении могил предков на Курилах

Генсек кабмина Японии замялся из-за вопроса о посещении могил предков на Курилах

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не смог сразу ответить на вопрос журналистов о том, как власти относятся к идее возобновить посещение могил предков бывшими жителями Курильских островов.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Впоследствии оказалось, что он ждал от помощников распечатку с ответом&quot;...... и таки вопрос кто там рулит и нахрена Хуяси занимает свое кресло. Так и подмывало вставить приставку......
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13 час.

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