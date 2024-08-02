Жители Цигломени займутся футболом на новом поле

Строительство футбольного поля у спортшколы «Искра» планируют завершить осенью 2024 года.Как рассказали в городской администрации, на строительство нового спортивного объекта выделено более более 16,6 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии