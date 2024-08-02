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Регион 29

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Жители Цигломени займутся футболом на новом поле

Жители Цигломени займутся футболом на новом поле

Строительство футбольного поля у спортшколы «Искра» планируют завершить осенью 2024 года.Как рассказали в городской администрации, на строительство нового спортивного объекта выделено более более 16,6 миллиона рублей.

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