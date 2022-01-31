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Кучаев об Орешкине в ЦСКА: «Заходит в раздевалку после игр, несколько раз приезжал на базу»

Полузащитник «Рубина» Константин Кучаев, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал об атмосфере в московском клубе.

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