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Вышел из общежития и исчез: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

Вышел из общежития и исчез: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 35-летнего Алексей Коваленко из Уссурийска. 21 августа 2023 ушел из общежития по улице Некрасова, 142, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".

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