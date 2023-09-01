Вышел из общежития и исчез: пропавшего мужчину разыскивают в Приморье

В Приморье объявлены поиски 35-летнего Алексей Коваленко из Уссурийска. 21 августа 2023 ушел из общежития по улице Некрасова, 142, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".