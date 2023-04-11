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Начиненный взрывчаткой беспилотник врезался в забор международного аэропорта Белгорода

Начиненный взрывчаткой беспилотник врезался в забор международного аэропорта Белгорода

Дрон самолетного типа, начиненный взрывчаткой, врезался в забор международного аэропорта имени В.Г. Шухова в Белгороде, передает Telegram-канал SHOT.

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