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ORNL выпустил набор данных LandScan Mosaic о суточных перемещениях людей

ORNL выпустил набор данных LandScan Mosaic о суточных перемещениях людей

Исследователи Национальной лаборатории Оак-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США выпустили LandScan Mosaic — набор данных нового поколения о глобальном распределении населения.

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