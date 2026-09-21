Магия стеклянной банки: как сохранить чеснок до весны без потерь!

Ничего не бывает обиднее, чем когда тщательно выращенный урожай чеснока, который вы с таким усердием поливали и ухаживали, начинает портиться буквально за несколько недель.
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