Тест, который оценит, насколько грамотна ваша речь: вы употребляете эти слова в правильном значении?

Будет интересно.Умение говорить ясно, грамотно и выразительно ценится во все времена. Точно сформулированная мысль способна не только произвести хорошее впечатление, но и сыграть важную роль в установлении доверия и успешной коммуникации — как в работе, так и в личных отношениях.
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