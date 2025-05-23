Тест, который оценит, насколько грамотна ваша речь: вы употребляете эти слова в правильном значении?

Будет интересно.Умение говорить ясно, грамотно и выразительно ценится во все времена. Точно сформулированная мысль способна не только произвести хорошее впечатление, но и сыграть важную роль в установлении доверия и успешной коммуникации — как в работе, так и в личных отношениях.