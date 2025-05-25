В Ленинградской области снимают фильм о легенде авиаспорта Викторе Смолине

Киноленту поддержал Президентский фонд культурных инициатив В Тосненском районе Ленинградской области начались съемки документального фильма о жизни и карьере Виктора Смолина – абсолютного чемпиона мира и Европы по высшему пилотажу.
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