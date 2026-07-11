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Аргументы недели

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В Китае огромные плавучие платформы помогли спастись более шести тысячам людей

В Китае огромные плавучие платформы помогли спастись более шести тысячам людей

Невиданные по силе ливни обрушились на китайский город Гуйган. В результате был затоплен образовательный парк, где находятся здания общежитий с учебными корпусами.

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