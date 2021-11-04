Мировое обозрение

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Cooler Master добавила своим кулерам совместимость с процессорами Intel Alder Lake

Cooler Master добавила своим кулерам совместимость с процессорами Intel Alder Lake

Компания Cooler Master сообщила об обновлении своих систем охлаждения для процессоров — они получили совместимость с новым процессорным разъёмом LGA 1700, который дебютирует сегодня вместе с процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake).

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