Ажиотаж на границе с Польшей: более 2 350 машин застряли на выезде из Белоруссии

ГТК Белоруссии сообщил о серьезных проблемах на границе с Польшей. Очереди из автобусов и автомобилей достигли критической отметки: более 2 350 транспортных средств ожидают выезда через пункт пропуска "Брест".
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