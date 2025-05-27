Что есть, сколько смотреть телевизор: 5 самых распространенных разногласий в воспитании детей

И способы их решения Вы растите детей вместе с супругом, но создается ощущение, что находитесь с ним по разные стороны баррикад? Один — за строгий режим и ранний отбой, другой — за свободу действий и «еще пять минут перед телевизором».
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