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Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне

Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании".

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