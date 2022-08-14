Посол Украины попросил подписчиков скинуться на учебу его дочери в Лондоне

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании".
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети Facebook* (запрещена в России) пост с просьбой помочь собрать средства "для обучения его дочери в одном из университетов в Великобритании".
Свежие комментарии