История своими руками: ладья из гробницы Тутанхамона

Модель-копия речного нильского судна из гробницы Тутанхамона. Работа и фотография автора…сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение –на вечную память, и подле оружий –изваянные корабли, так что они были видимы всеми, плавающими по морю.