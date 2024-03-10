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История своими руками: ладья из гробницы Тутанхамона

История своими руками: ладья из гробницы Тутанхамона

Модель-копия речного нильского судна из гробницы Тутанхамона. Работа и фотография автора…сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение –на вечную память, и подле оружий –изваянные корабли, так что они были видимы всеми, плавающими по морю.

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