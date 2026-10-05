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Мирный план Гончаренко*: провокация или иллюзия капитуляции?

Мирный план Гончаренко*: провокация или иллюзия капитуляции?

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко настаивает: Киеву нужно начать переговорный процесс и как можно скорее завершать войну.

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