Владимир Ефимов: в Москве до 2030 года будет построено 540 км дорог

В Москве в ближайшие 6 лет появится более 540 километров новых дорог, сообщил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
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