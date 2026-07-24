Зеленский высказался о перемирии словами «лучше, чем воевать 20 лет ради победы»

Для Украины заключить перемирие завтра будет лучше, чем «воевать 10-20 лет ради победы». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, опубликованном в X.
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