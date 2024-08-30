Во Владивостоке завершились VII Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2024»

В течение 8 дней 31 команда с общим числом участников более 120 человек соревновались в области последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами.
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