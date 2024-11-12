«Настроение» рубля изменится. Выборы в США неожиданно повлияют на стоимость валюты Ирэн ОрлонскаяПервоначальная реакция финансовых рынков на итоги выборов в США оказалась предсказуемой — устранение политической неопределенности существенно укрепило доллар.
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