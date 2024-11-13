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Всё о женщинах

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Россиян предупредили о потенциальной опасности индукционных плит для здоровья

Россиян предупредили о потенциальной опасности индукционных плит для здоровья

Индукционные плиты работают на основе принципа электромагнитной индукции — они создают магнитное поле, обеспечивающее быстрый и равномерный нагрев пищи, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

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