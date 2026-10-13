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5 подписчиков

Музыкант Xolidayboy объявил о пополнении в семье. Фото

Музыкант Xolidayboy объявил о пополнении в семье. Фото

Певец Xolidayboy (Иван Минаев) сообщил подписчикам о появлении нового питомца. Радостной новостью музыкант поделился в социальных сетях, написав: "В нашей команде пополнение".

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