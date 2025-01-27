Челябинск примет сильнейших конькобежцев России

В Челябинске пройдет чемпионат России по конькобежному многоборью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, турнир пройдет 1-2 февраля в ледовом дворце «Уральская молния».
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