Челябинск примет сильнейших конькобежцев России

В Челябинске пройдет чемпионат России по конькобежному многоборью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, турнир пройдет 1-2 февраля в ледовом дворце «Уральская молния».