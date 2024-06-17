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Экс-премьер Азаров считает, что Запад не отправит войска на Украину

Экс-премьер Азаров считает, что Запад не отправит войска на Украину

Global Look Press/Antonio Masiello/ZUMAPRESS.com Западу незачем отправлять свои войска на Украину, пока там остаются готовые за него воевать люди, заявил в интервью "Известиям" бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

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