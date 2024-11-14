Правительство РФ представило демографическую стратегию «семейноцентризма»

Правительство подготовило проект стратегии демографической и семейной политики до 2036 года. Детали документа, в разработке которого по поручению президента РФ участвовали все основные ведомства, приводит РБК.
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