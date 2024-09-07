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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Либерийские маньяки Сэмуэль Доэ и Чарльз Тейлор, или История неудавшейся демократии

Либерийские маньяки Сэмуэль Доэ и Чарльз Тейлор, или История неудавшейся демократии

Когда в 1822 году отпущенным на свободу чернокожим рабам правительство США приобрело клочок земли на атлантическом побережье Африканского континента, то они назвали его Либерия, что в переводе с латыни означает «свободная».

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