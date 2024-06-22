Впервые ВСУ пытались атаковать Ростовскую область ATACMS: ответ на пуск с Азовского моря «Калибров»?

Целью баллистики был Азов. ПВО отлично отработали по целям. Кроме того наши заметили место пуска АТАКМС и отработали по этому месту Также противник заявил, что сегодня, что армия России впервые сначала СВО в ходе утреннего ракетного удара, запустила четыре крылатые ракеты "Калибр" с акватории Азовского моря.