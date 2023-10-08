Страна и люди
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Страна и люди

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США пока не готовы объявить об оказании военной помощи Израилю

США пока не готовы объявить об оказании военной помощи Израилю

Соединенные Штаты обсудили с Израилем необходимость передачи стране военной помощи и повторили свое намерение обеспечить граждан Израиля «всем необходимым», но пока что о помощи в военной сфере не было объявлено.

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