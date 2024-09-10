Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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От особняков до хижин: 7 домов, построенных из бутылок, разного хлама и даже газет

От особняков до хижин: 7 домов, построенных из бутылок, разного хлама и даже газет

Новое слово апсайклинг, вошедшее в обиход предприимчивых жителей нашей планеты, подчеркивает изобретательность людей, дающих вторую жизнь старым вещам в поистине грандиозном масштабе – строительстве зданий.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Молодцы люди - и  жильё  построили, и природу  от мусора  очистили в какой-то мере.
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16 час.
лл
лина любимцева
Удивительно!!!
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15 час.
Ирина Черных
Восхитительно!
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15 час.

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