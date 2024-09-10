От особняков до хижин: 7 домов, построенных из бутылок, разного хлама и даже газет

Новое слово апсайклинг, вошедшее в обиход предприимчивых жителей нашей планеты, подчеркивает изобретательность людей, дающих вторую жизнь старым вещам в поистине грандиозном масштабе – строительстве зданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии