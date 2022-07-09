Медали в День семьи, любви и верности вручили шести уссурийским парам "со стажем"

Медали в День семьи, любви и верности вручили шести уссурийским парам "со стажем"

 В День семьи, любви и верности шесть супружеских пар Уссурийска с многолетним опытом совместной жизни удостоились высокой награды — медали "За любовь и верность".

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