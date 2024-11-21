Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны в...Почти каждую смен...
  • Anodtat
    Ты сам забыл кто ты по нации, неформал.Но ты точно не русский и не татарин.Среди титульных наций такие как ты презре...Что такое Совок? ...
  • Anodtat
    Мало вас чушпанов неформалов в 80 е в Казани гоняли,надо было больше, глядишь и не высовывались бы выблядки типа теб...Что такое Совок? ...

Напоминание отечественным трампистам

Напоминание отечественным трампистам

Телеграм-канал "Отряд Ковпака" решил кое-что напомнить отечественным трампистам (краткий текст репостнул в том числе военный эксперт Владислав Шурыгин):"Перед вами одни из основных спонсоров Республиканской партии, в частности, Дональда Трампа — американская семья миллиардеров еврейского происхождения Шелдон Адельсон и его супруга Мириам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх