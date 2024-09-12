Глава Союза дачников Чаплин: котельное оборудование на даче нужно законсервировать на зиму

Владельцам дач не стоит пренебрегать подготовкой дома к холодам. Так, на зиму рекомендуется законсервировать котельное оборудование, рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.
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