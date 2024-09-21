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Верховный суд отклонил жалобы Земфиры* и Покровского* по статусу иноагентов

Верховный суд отклонил жалобы Земфиры* и Покровского* по статусу иноагентов

Верховный суд России отклонил жалобы певицы Земфиры* и солиста группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

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Комментарии
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Федор Родников
Всё ещё надеются приехать,а всё может быть ведь притащил эрнст познера и тихой сапой волочет урганта-доколе эти&quot; слов нет&quot; будут рулить российской культурой?
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
На фуй всю эту мразоту некудышнюю,пусть воют за бугром....
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15 час.

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