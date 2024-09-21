Верховный суд отклонил жалобы Земфиры* и Покровского* по статусу иноагентов

Верховный суд России отклонил жалобы певицы Земфиры* и солиста группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
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