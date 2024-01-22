Загадочный объект в глубоком космосе вызывает вопросы у исследователей

Загадочный объект, обнаруженный недавно в 40 000 световых годах от Земли, может быть самой тяжелой нейтронной звездой из когда-либо наблюдавшихся, самой маленькой черной дырой или чем-то совершенно новым для науки.
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