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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о будущем: «Надеюсь, в сентябре-октябре будет бумажка о тренерском образовании. Хотя лично я идеей получить работу в российском футболе не одержим, голову себе не забиваю» 

«Знаю, люди интересуются моим персональным будущим. Мне не 15 и не 20 лет. Слово «учиться» не совсем подходит.

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