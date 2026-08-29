Оливер Галич. Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине командующий Армии Республики Сербской Ратко Младич пытался избежать жертв среди мирного населения и регулярно выполнял требования Запада.
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В любом случае договариваться придётся, при этом показывать свою силу и решительность в её применении в случае прямого нападения.
Относительно Ратко Младича - смена режима произошла, выдали для "судилища", где односторонне рассматривались военные преступления только со стороны сербов, не сопостовляя с преступлениями со стороны мусульман-хорватов.
Следует понять что и у нас после 90-х тоже произошла "смена режима", причём радикально после февраля 2022 года.
А Босния... это славяне, которые отказались от веры христианской, веры отцов... и потому, предателями останутся уже навсегда
Запад, при подписании всяких договоренностей, одной рукой пожимает руку другому подписанту, а второй рукой держит нож в кармане, чтобы всадить его , как только визави поверит и расслабится. Учите историю, господа, пытающиеся договориться с Западом.
Нынешнее рукойБлудство европидерастов конченные твари. С этими говорить себя не уважать. Эти хороши только в гробу.