Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Стоит ли договариваться с Западом. На смерть Ратко Младича

Стоит ли договариваться с Западом. На смерть Ратко Младича

Оливер Галич.   Во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине командующий Армии Республики Сербской Ратко Младич пытался избежать жертв среди мирного населения и регулярно выполнял требования Запада.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

В любом случае договариваться придётся, при этом показывать свою силу и решительность в её применении в случае прямого нападения.
Относительно Ратко Младича - смена режима произошла, выдали для "судилища", где односторонне рассматривались военные преступления только со стороны сербов, не сопостовляя с преступлениями со стороны мусульман-хорватов.
Следует понять что и у нас после 90-х тоже произошла "смена режима", причём радикально после февраля 2022 года.

Профиль пользователя Наталия
Наталияизменено

Запад, при подписании всяких договоренностей, одной рукой пожимает руку другому подписанту, а второй рукой держит нож в кармане, чтобы всадить его , как только визави поверит и расслабится. Учите историю, господа, пытающиеся договориться с Западом.