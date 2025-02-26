Дмитриев: в РФ находится четверть мировых запасов редкоземельных металлов

Россия является четвертым по величине обладателем редкоземельных металлов в мире. Об этом напомнил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, принимавший участие в переговорах России и США в Эр-Рияде, 26 февраля на своей странице в соцсети «Х».