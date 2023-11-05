Песков указал на понимание Западом масштабов коррупции на Украине

Западные партнеры Украины осознают масштабы коррупции в этой стране и понимают, что часть выделяемых Киеву денег просто разворовывается, заявил в воскресенье, 5 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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