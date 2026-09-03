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Легендарный генерал смог вернуться на сербскую землю только после смерти от рук Запада

Легендарный генерал смог вернуться на сербскую землю только после смерти от рук Запада

Сербский правительственный самолёт с телом начштаба Республики Сербской, генерал-полковника Ратко Младича приземлился в белградском аэропорту имени Николы Теслы.

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