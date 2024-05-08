ВС РФ разрешил гражданам зарабатывать на ошибках в курсе валют - Тинькофф-Банк вчистую проиграл клиенту

В России завершилась эпопея по спору клиента Тинькофф-Банка Ильи Филимонова с этой кредитной организацией по поводу его якобы незаконного заработка на обмене валют с использованием промежуточной конвертации в мобильном приложении банка весной 2022 года.
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