Ora 5: расширение семейства[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад марка Ora, входящая в состав концерна Great Wall Motors, выпустила кроссовер Ora 5: он был представлен как чистый электромобиль, но позднее семейство расширилось за счет бензиновой и гибридной версий.
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