Москвичей предупредили о фронте: теплом и атмосферном

Облачно, местами небольшой снег, в отдельных районах гололедица, температура до минус 3 градусов ожидаются в субботу в российской столице, проинформировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус .
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