Джордж Рассел – быстрейший в финальной тренировке Гран При Лас-Вегаса

Джордж Рассел – быстрейший в финальной тренировке Гран При Лас-ВегасаLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел возглавил третью и заключительную часть свободных заездов Формулы 1 в Лас-Вегасе, завершенную досрочно.
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